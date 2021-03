Stabilitätspakt Die Mär von den guten Staatsschulden

So ist es unwahrscheinlich, dass die aktuell außerordentlich günstigen Finanzierungsbedingungen für die Staaten dauerhaft Bestand haben. Der jüngste Aufwärtstrend der Renditen lässt sich als Wetterleuchten für das Streben der von Inflationsängsten getriebenen Märkte nach höheren Zinsen deuten. Ziehen die Renditen in den nächsten Jahren weiter an, wird es für die Regierungen teuer. Dann müssen sie für neue Kredite zur Ablösung ihrer alten Schulden höhere Zinsen zahlen. Das Geld dafür werden sie den Steuerzahlern abknöpfen. Aus den Schulden von heute werden so die Steuern von morgen. Wer höheren Staatsschulden das Wort redet wie Gentiloni und die Keynesianer, nimmt stillschweigend in Kauf, dass der Fiskus nachfolgenden Generationen tiefer in die Taschen greift.