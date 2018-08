Italiens Staatsfinanzen Rom peilt für 2019 weniger Schulden an

Renditen auf italienische Anleihen fielen daraufhin im frühen Handel am Dienstag um bis zu 13 Basispunkte und entfernten sich damit wieder von einem Zwei-Monats-Hoch. So fielen etwa zehnjährige Anleihen auf 3,02 Prozent, von 3,109 Prozent am Montag. Italienische Aktien und Staatspapiere waren in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Hintergrund waren Befürchtungen, die Ausgabepläne der Regierung in Rom könnten die bereits hohe Staatsverschuldung nach oben treiben. Auch die Aufruhr an den Finanzmärkten wegen der türkischen Währungskrise wirkte sich negativ aus.