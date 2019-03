Neuer Fonds für britische Städte May verarztet die Brexit-Regionen

Eine Milliarde Pfund teilt die britische Regierung den Gemeinden direkt nach einem eigenen Schlüssel zu. Der bei weitem größte Teil davon geht in die alten Herz-Regionen der industriellen Revolution im Norden und im Zentrum Englands. In Städten wie Stoke-on-Trent, Mansfield oder Wolverhampton hat eine große Mehrheit gegen den Verbleib in der Europäischen Union beim Referendum von 2016 gestimmt. Im Großraum London, in Wales und vor allem in Schottland dagegen waren die Remain-Anhänger in der Mehrheit – für diese Regionen sieht der Fonds überhaupt keine Mittel vor.