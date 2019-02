Neuer Streit droht EU erwartet nur Mini-Wachstum in Italien

Am Ende einigten sich beide Seiten auf ein Defizitziel von 2,04 Prozent. Diese Vereinbarung hat aus Sicht Moscovicis angesichts der zuvor durch den Streit ausgelösten Finanzmarktturbulenzen „weit Schlimmeres verhütet“. Auf Fragen, ob die von Rom nach Brüssel übermittelte Defizitzahl wegen der niedrigeren Wachstumsaussichten nun Makulatur sei, wich Moscovici am Donnerstag aus: „Vorhersagen sind das, was sie sind - noch keine Realität.“ Der EU-Kommissar geht allerdings davon aus, dass erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine leichte konjunkturelle Erholung in dem Mittelmeerland einsetzen wird.