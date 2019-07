Pkw-Maut Wo Mautprellen richtig Geld kostet

In vielen Ländern allerdings gilt: Wer ohne Vignette erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen – vor allem in Osteuropa. So können in Slowenien bis zu 800 Euro fällig werden, in Tschechien immerhin bis zu 200 Euro. Auch Österreich kostet ein Maut-Verstoß mindestens 120 Euro.