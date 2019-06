Verkehrswende: Die Maut ist tot! Es lebe die Maut!

Die Union ist bemüht, nach dem Debakel klimapolitisch in die Offensive zu gehen. Und Strobl weist zurecht darauf hin, dass in einer Bepreisung des Autobahnverkehrs bislang nicht genutztes Potential für die Verkehrswende liegt. Verkehr ließe sich reduzieren, wenn Autofahrer künftig wirklich zahlen, was sie an volkswirtschaftlichen Kosten verursachen. Das sogenannte „road pricing“ kommt daher in der Theorie ziemlich klug daher: Wer mehr fährt, zahlt auch mehr. Eine Flatrate gibt es nicht. Und wer Stoßzeiten vermeidet, zahlt weniger.