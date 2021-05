Sozialgipfel der Europäischen Union Schuldenunion oder mit Reformen aus der Coronakrise?

Das Gegenteil ist der Fall, etwa mit der im letzten Jahr reformierten EU-Entsendegesetzgebung (gleicher Lohn für gleiche Arbeit). Vor allem aber hat es mit dem Corona-Fonds und neuen sozialen Schwerpunkten in der Strukturpolitik nie mehr finanzielle Solidarität in der Union gegeben. Die Grenze ist erreicht, wo man über die notwendige Krisenhilfe hinaus jetzt nationale Regierungen aus der Haftung für eine verfehlte Arbeitsmarkt- oder Rentenpolitik entlässt. Europa macht das dann ja schon. So will Spanien mit EU-Geld eine Vier-Tage-Woche finanzieren. Und Frankreich plant, Corona-Gelder für Steuersenkungen der Industrie zu nutzen.