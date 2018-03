Steueroasen: Französische Steuerfahnder nehmen McDonald's unter die Lupe

Der Gründer: Ray Kroc

Als Gründer der heutigen McDonalds-Kette gilt Ray Kroc (1902-1984). Als er am 15. April 1955 sein erstes "McDonald's" Hamburger-Restaurant in Des Plaines im US-Bundesstaat Illinois eröffnete, klingelten am ersten Tag 366,12 Dollar in der Kasse. 50 Jahre später setzte die weltgrößte "Fast Food"-Kette mehr als 19 Milliarden Dollar um.

