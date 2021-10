Unabhängigkeit der polnischen Justiz EU-Gesetz teilweise verfassungswidrig

Dem Urteil gingen monatelange Verfahren voraus, in denen Vertreter der polnischen Regierung, des Präsidenten und des Parlaments argumentierten, dass die polnische Verfassung über dem EU-Recht stehe. Urteile des Europäischen Gerichtshofs stünden mitunter im Widerspruch zur polnischen Rechtsordnung, erklärten sie.



Vertreter des polnischen Menschenrechtsbeauftragten argumentierten dagegen am Donnerstag vor der Bekanntgabe des Urteils, dass Polen bei seinem Beitritt zur EU im Jahr 2004 zugestimmt habe, die EU-Rechtsordnung zu respektieren. Eine Infragestellung dieser Ordnung würde die rechtlichen Schutzstandards für Menschen in Polen senken, erklärten sie. „Es handelt sich um ein Bündnis antidemokratischer Kräfte gegen Polens Mitgliedschaft in der Europäischen Union“, twitterte Michal Wawrykiewicz, ein regierungskritischer, proeuropäischer Anwalt. Er sprach von einem „schwarzen Tag“ in der Geschichte des Landes.