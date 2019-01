Unternehmer über den Brexit „Es geht ans Eingemachte“

WirtschaftsWoche: Herr Mensing, Ihr Unternehmen Tornado macht rund 30 Prozent des Umsatzes in Großbritannien. Was bedeutet der Brexit für Ihre Firma?

Norbert Mensing: Die größtmögliche Unsicherheit. Ich würde mich gerne vorbereiten, auf das was kommt - aber dazu müsste ich ja wissen, was kommt. Sollen wir uns wieder auf Zölle einstellen? Habe ich künftig Scherereien mit langwierigen Visa-Anträgen, wenn meine Mitarbeiter oder ich auf die Insel möchten? Gibt es vielleicht sogar neue Produktprüfungen bei der Einfuhr? Niemand weiß es.