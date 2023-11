Wahl in den Niederlanden: Was kommt nach Mark Rutte?

Was folgt auf die Ära Rutte? Der Ausgang der Wahl an diesem Mittwoch bei Deutschlands drittgrößtem Handelspartner nach China und den USA ist offen. Keine der großen Parteien kommt in den Umfragen über 20 Prozent der Stimmen, sodass mindestens drei Parteien, wahrscheinlich aber eher vier Partner eine Koalition werden eingehen müssen.