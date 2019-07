Wegen EZB-Nominierung Lagarde tritt als IWF-Chefin zurück

Christine Lagarde Bild: dpa Bild:

Christine Lagarde bereitet ihren Wechsel an die Spitze der Europäischen Zentralbank vor. Den Posten als Chefin des IWF will sie bereits am 12. September abgeben.