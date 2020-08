Beim EU-Gipfel hat sich Europa eher als Projekt nationaler Erbsenzähler präsentiert: Was zahlen wir ein, was bekommen wir raus? Regierungen, mit Deutschland als einziger Ausnahme, waren darauf bedacht, den eigenen Nettobeitrag zur EU als möglichst gering zu präsentieren – oder den Zufluss als besonders hoch. Das ist uneuropäisch. Riesige Milliardenbeträge zur Rettung der EU aufzurufen bringt gar nichts, wenn es am Ende nur darum geht, wer in der nationalstaatlichen Abrechnung am besten dasteht. Schon konjunkturpolitisch droht das Ergebnis enttäuschend zu werden, weil die Gelder nicht in der akuten Krise fließen sondern erst dann, wenn voraussichtlich der Aufschwung schon im vollen Gang ist. Und auch für die mittelfristige Stabilität der EU ist eine solche Herangehensweise schädlich. Sie befördert dauerhafte Verteilungsdebatten und schwächt Anreize für einzelne Länder, Wirtschaftsstrukturen zu verbessern.