Zeitumstellung abschaffen Ewige Sommerzeit macht uns dicker und dümmer

Führt die Zeitumstellung zu ernsten Gesundheitsproblemen?

Die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) veröffentlichte im März 2014 eine Langzeituntersuchung. Demnach steigt vor allem durch die Zeitumstellung im Frühling das Risiko für einen Herzinfarkt. Laut der Analyse kamen in den ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung 25 Prozent mehr Patienten mit Herzbeschwerden in eine Klinik, als im Jahresdurchschnitt. Dieser Trend habe sich durchgängig in jedem Jahr seit Start der Beobachtungen 2006 gezeigt, so die DAK.

Bild: obs