Zwei Pässe vor dem Brexit Bundesländer erleichtern Briten die Einbürgerung

In Bayern können Briten ihren Einbürgerungsantrag bis zum 29. März mündlich stellen – und Unterlagen später nachreichen. Das berichtet die WirtschaftsWoche. In Hessen nehmen die Behörden, zum Teil mit verlängerten Sprechzeiten, Anträge von Briten vorrangig an und bearbeiten sie auch bevorzugt. Viele Briten wollen jetzt noch Deutsche werden, da sie als EU-Bürger zwei Pässe haben können. Als Drittstaatler müssten sie bei einer Einbürgerung ihren britischen Pass abgeben.