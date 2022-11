Bekämpfung der Inflation: Lagarde: EZB kann Fed nicht einfach nachahmen

Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sind laut EZB-Chefin Christine Lagarde keine Richtschnur für die Geldpolitik in der Euro-Zone. Zwar beeinflusse die Federal Reserve mit ihrer geldpolitischen Linie die globalen Märkte, sagte die Französin am Donnerstag auf einer Konferenz der lettischen Notenbank in Riga. Doch könne die EZB die Entscheidungen der US-Notenbank nicht einfach nachahmen.