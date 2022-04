Entwicklungspolitik Weltbank-Präsident fordert Schuldenerlass für arme Länder

Malpass forderte vor diesem Hintergrund einen weitreichenden Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Das vergangene Schuldenmoratorium der G20 habe nur „überschaubaren Erfolg“ gehabt, da sich viele private Gläubiger und die chinesischen Staatsbanken nicht beteiligt hätten. „Der Krieg in der Ukraine sollte jetzt zu einem Umdenken in den reichen Ländern führen. Wir müssen die armen Staaten von ihren erdrückenden Schulden befreien“, so Malpass in der WirtschaftsWoche.