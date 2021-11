Eurostat Inflation in Euro-Zone klettert auf 13-Jahres-Hoch

Die Inflation in der Euro-Zone ist wegen teurer Energie auf den höchsten Stand seit Juli 2008 gestiegen. Die Teuerungsrate lag im Oktober bei 4,1 Prozent und damit deutlich über dem September-Wert von 3,4 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und eine Schätzung von Ende Oktober bestätigte. Die Inflation kletterte zum vierten Mal in Folge und ist nun mehr als doppelt so hoch wie die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese strebt mittelfristig eine Teuerung von 2,0 Prozent an.