Fed-Protokolle: US-Notenbanker brachten wegen Bankenkrise auch eine Zinspause ins Spiel

Die Fed setzte im vergangenen Monat trotz der Turbulenzen in der Bankenbranche ihre Serie an Zinserhöhungen fort. Der geldpolitische Schlüsselsatz wurde zum neunten Mal in Folge angehoben – und zwar um einen Viertel-Prozentpunkt auf die Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent.