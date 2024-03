Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Villeroy: Breiter Konsens für Zinssenkung im Frühling

EZB-Präsidentin Christine Lagarde lenkte allerdings auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss den Blick auf den Juni. Dann wisse die Notenbank mehr hinsichtlich der Inflationsentwicklung als im April. Die nächsten Zinssitzungen der EZB finden am 11. April und danach am 6. Juni jeweils in Frankfurt statt.