Geldpolitik: IWF erwartet 2024 Zinssenkungen – Notenbanken müssen vorsichtig vorgehen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in diesem Jahr mit einer Wende hin zu Zinssenkungen, warnt aber vor zu schnellen Schritten. Die Kerninflation, die besonders schwankungsanfällige Posten wie Energie und Lebensmittel ausklammert, sei in vielen Ländern noch zu hoch, schrieb IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Montag in einem Blog zum anstehenden G20-Finanzministertreffen im brasilianischen Sao Paulo.