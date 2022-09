Geldpolitik: Portugals Notenbankchef warnt vor vorschnellen Entscheidungen zur Inflation

Die EZB entscheidet am kommenden Donnerstag auf ihrer Zinssitzung, wie sie auf den jüngsten Anstieg der Inflation auf mehr als neun Prozent im Euro-Raum reagieren soll. An den Börsen gilt eine Zinserhöhung um mindestens 0,50 Prozentpunkte bereits als ausgemachte Sache. Mehrere Euro-Notenbanker hatten sich in den vergangenen Tagen allerdings dafür ausgesprochen, auch eine noch stärkere Anhebung um 0,75 Prozentpunkten auf der Sitzung zu diskutieren. Die Inflation im Euro-Raum war im August auf ein Niveau von 9,1 Prozent gestiegen – der bislang höchste Wert seit Einführung der Gemeinschaftswährung. Das ist mehr als vier mal so hoch wie das Ziel der EZB, die zwei Prozent Inflation für die Wirtschaft anstrebt.