Geldpolitik: US-Notenbanker Bullard: Zinsen müssen mindestens um einen Punkt angehoben werden

Die US-Notenbank muss aus Sicht des Präsidenten ihrer Zweigstelle in St. Louis, James Bullard, im Kampf gegen die Hohe Inflation die Zinsen noch um mindestens einen vollen Prozentpunkt anheben. Bislang zeigten die Zinsschritte nur eine begrenzte Wirkung auf die beobachtete Inflation, sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Louisville.