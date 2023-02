Geldpolitik: US-Währungshüter hangeln sich Richtung Zinsgipfel – „Haben noch Arbeit vor uns“

Führungsmitglieder der US-Notenbank sehen die Federal Reserve beim Leitzins auf dem Weg zum Höchststand. Die Fed sei diesem höchsten Punkt nun wahrscheinlich näher gekommen und könne weiterhin kleinere Schritte in Höhe von einem Viertel Prozentpunkt machen, sagte der Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, am Mittwoch.