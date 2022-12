Geldpolitik: Villeroy will bei „Spiel“ gegen die Inflation weitermachen – Rate für November nach oben korrigiert

Die EZB hatte auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag beschlossen, bei ihrem Zinserhöhungskurs den Fuß etwas vom Gas zu nehmen. Zudem kündigte sie an, im März den Abbau ihrer billionenschweren Anleihebestände in Angriff zu nehmen. Den Leitzins hoben die Euro-Wächter um 0,50 Prozentpunkte auf nunmehr 2,50 Prozent an.