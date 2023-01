Inflation EZB-Präsidentin Lagarde bekräftigt Botschaft des Kurshaltens

Lagarde bekräftigte damit ihre Botschaft, die sie vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos geäußert hatte. Die Inflation in Europa sei viel zu hoch, teilweise aufgrund der Geopolitik der Energie - aber nicht nur, sagte sie. „Wir müssen die Inflation herunterbringen auf unser Ziel von zwei Prozent und wir werden das schaffen.“ Während die Energie-Inflation zuletzt zurückgegangen sei, sei die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie-, Lebensmittel-, Alkohol- und Tabak-Preise herausgerechnet sind, zuletzt gestiegen. „Im Ergebnis ist es entscheidend, dass sich Inflationsraten über dem EZB-Ziel von zwei Prozent nicht in unser Wirtschaft festsetzen“, sagte Lagarde. Die Teuerungsrate im Euro-Raum war zwar im Dezember auf 9,2 Prozent von 10,1 Prozent im November zurückgegangen. Die Kerninflation nahm aber zugleich auf 5,2 Prozent von 5,0 Prozent zu.