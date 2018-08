IWF-Chefvolkswirt warnt: Deutschland provoziert höhere Krisenrisiken

Obstfeld kritisierte, dass Länder wie Deutschland „allenfalls zaghafte Maßnahmen“ ergriffen, um ihre Überschüsse zurückzuführen. Deswegen gehe die Entwicklung immer weiter auseinander. „Damit steigt das Risiko von Störungen durch Währungs- und Vermögenspreisanpassungen in verschuldeten Ländern zum Schaden aller“, warnte er. Deshalb müssten Überschuss- und Defizitländer gemeinsam am Abbau ihrer unverhältnismäßiger Zahlungsbilanzsalden arbeiten und somit Wachstum und Stabilität in der Welt unterstützen. Er wiederholt seine Forderung, dass Deutschland seine finanziellen Spielräume nutzen sollte, um mit sinnvollen staatlichen Ausgaben die heimische Nachfrage anzuschieben, insbesondere über Zukunftsinvestitionen. Auch höhere Lohnabschlüsse in Deutschland wären wünschenswert.