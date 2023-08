Konjunktur Deutschland hat kein Konjunktur-, sondern ein Wachstumsproblem

Was den technischen Fortschritt betrifft, gilt es, technologieoffen zu agieren. In der Energiepolitik bedeutet das: die Atomenergie rehabilitieren und reaktivieren, die Technik der Kernfusion erforschen, Fracking in heimischen Gefilden erlauben sowie Braunkohlekraftwerke weiter betreiben und dabei die anfallenden CO2-Emissionen abscheiden und unterirdisch speichern. Ein steigendes Angebot an Strom ist die beste Garantie für sinkende Strompreise. Was die künstliche Intelligenz betrifft, so sollte sie als eine Chance betrachtet werden, den Knappheiten an Arbeitskräften zu begegnen und die Produktivität der Erwerbstätigen zu steigern.