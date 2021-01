Konjunktur Ifo-Geschäftsklima trübt sich ein

Die deutsche Wirtschaft war 2020 wegen der Corona-Pandemie mit fünf Prozent so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise nicht mehr und schrumpfte zugleich erstmals seit elf Jahren. Ökonomen trauen der Konjunktur im laufenden Jahr wieder eine spürbare Besserung zu, die allerdings stark vom weiteren Pandemie-Verlauf abhängt und vom Erfolg der Impfungen. Die Bundesregierung hat bisher für 2021 offiziell mit einem Wachstum von 4,4 Prozent gerechnet, dürfte ihre Prognose aber im neuen Jahreswirtschaftsbericht am Mittwoch auf drei Prozent senken, wie Reuters vorige Woche erfahren hatte.



Mehr zu dem Thema: Deutsche Banken haben Geld in rauen Mengen verliehen. Wegen des Coronacrashs droht nun eine Welle an Firmeninsolvenzen.