Konjunktur: Ifo: Ost-Wirtschaft wächst 2022 schneller als in ganz Deutschland

Die Wirtschaft in Ostdeutschland dürfte laut Ifo-Institut in diesem Jahr mit 2,9 Prozent stärker wachsen als die gesamte Bundesrepublik mit 2,5 Prozent. Sollte eine Unterversorgung mit Erdgas im Winter noch abgewendet werden können, werde die Wirtschaftsleistung im Osten dann 2023 um 3,5 Prozent zulegen, teilten die Ökonomen am Dienstag mit. Das laufende Jahr sei geprägt durch die Erholung der konsumnahen Dienstleister nach der Corona-Krise.