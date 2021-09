Konjunktur IfW-Institut senkt Wachstumsprognose – „Delle im Winterhalbjahr“

Insgesamt beläuft sich dem IfW zufolge der Verlust an Wirtschaftsleistung durch die Corona-Krise in den Jahren 2020 bis 2022 auf schätzungsweise 320 Milliarden Euro. „Die Lieferengpässe kosten die Industrie schätzungsweise in diesem Jahr 40 Milliarden Euro Wertschöpfung, von der ein großer Teil nachgeholt werden dürfte, sobald die Lieferengpässe überwunden sind.“ Mit der zunächst schwächeren Erholung dürfte die Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau erst im ersten Quartal 2022 erreichen und damit ein halbes Jahr später, als noch im Juni gedacht.



Mehr zum Thema: Das Exportklima trübt sich weiter ein – Grund sind vor allem die Lieferengpässe. Unsere Grafik zeigt, wie sehr die deutsche Ausfuhrwirtschaft leidet.