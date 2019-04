Konjunktur in der Eurozone Südländer schütteln Rezessionssorgen ab

In Frankreich, Spanien und Österreich sorgten vor allem die Verbraucher und die Inlandsnachfrage für Schwung. Vom Export kamen wenig Impulse. In Frankreich bremste der Außenhandel sogar, da die Einfuhren stärker zulegten als die Ausfuhren. Der Handelsstreit und das Hin- und Her um den EU-Austritt Großbritanniens sorgen für Unsicherheit bei vielen Unternehmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte jüngst ihre Wachstumsprognose für die Wirtschaft in der Euro-Zone 2019 auf 1,1 von 1,7 Prozent. „Das Wachstum mag besser ausgefallen sein als zeitweise befürchtet, aber die Belebung ist trügerisch“, sagte KfW-Expertin Schoenwald zu den Daten zum ersten Quartal. „Die Euro-Zone ist aber noch nicht über den Berg“, so Schoenwald. „Insbesondere der exportorientierten Industrie setzen die handelspolitischen Spannungen, der ungeklärte Brexit und die globale Konjunkturabkühlung zu.“ Bei Umfragen unter Firmen zeichne sich noch keine Trendwende ab, so Schoenwald. „Zudem bestehen ernste Konjunkturrisiken, da US-Zölle für den Autosektor drohen“, ergänzte Alexander Krüger, Chefökonom beim Bankhaus Lampe.

Trotz der 2019 erwarteten Konjunkturabkühlung läuft es auch am Arbeitsmarkt in der Währungsunion noch gut. Im März fiel die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit September 2008. Der um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Wert lag bei 7,7 Prozent. Demnach waren 12,6 Millionen registrierte Menschen im Euro-Raum auf Jobsuche - dies waren 174.000 weniger als im Vormonat und 1,17 Millionen weniger als vor einem Jahr.

Auch in Deutschland haben die trüberen Konjunkturaussichten – die Bundesregierung rechnet nur noch mit 0,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr –sich noch nicht negativ auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Die Arbeitslosenzahl sank, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte, auf 2,23 Millionen und damit auf den geringsten April-Wert seit der Wiedervereinigung 1990. „Die deutsche Wirtschaft verliert etwas an Schwung“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich gegenüber diesen konjunkturellen Schwächephasen jedoch robust.“