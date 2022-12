Konjunktur: „Störungen bauen sich ab“: Wirtschaft rechnet nur mit milder Rezession

„Sollten die angekündigten Lockerungen der Null-Covid-Politik Chinas so auch vollzogen werden, wäre das ebenfalls ein positives Signal für die globalen Lieferketten.“ Der DIHK rechnet aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer konjunkturellen Belebung. „So oder so ist mit einer Erholung der Wirtschaftsleistung frühestens Mitte 2023 zu rechnen“, sagte Adrian.