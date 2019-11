Kritik an Finanzaufsicht Die BaFin, der schlafende Riese

P&R, Finanzkrise, CumEx: In allen Fällen fragte man sich im Anschluss: Wo war eigentlich die Finanzaufsichtsbehörde BaFin? Doch die Aufsichtsbehörde schafft es immer wieder galant, Probleme in der Aufsichtstätigkeit kleinzureden und Verantwortung abzuschieben. Gerne erklärt die BaFin, was aus ihrer Sicht alles nicht geht, statt endlich mal das durchsetzungsstark zu machen, was geht. Tut sie das nicht, bleibt sie leider unnötigerweise ein schlafender Riese.