Kritik an Staatsbeteiligungen Bundeskartellamt erwartet Fusionswelle wegen Corona

Skeptisch äußerte sich Mundt zu den jüngsten Staatsbeteiligungen an privaten Unternehmen wie der Lufthansa. „Natürlich hat es Folgen für den Wettbewerb, wenn Unternehmen plötzlich am Kapitalmarkt und bei Banken den Staat als Anteilseigner präsentieren können – und deren Konkurrenten nicht“, so der Kartellamtschef in der WirtschaftsWoche. Es sei vor diesem Hintergrund „zu hoffen, dass die in der Krise eingegangenen Staatsbeteiligungen zeitlich begrenzt sein werden“.



