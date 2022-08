Lateinamerika: IWF bewilligt flexible Kreditlinie von 18,5 Milliarden Dollar für Chile

Es gebe weder Auflagen noch Fristen für den Abruf des vollen Betrags, der für den Fall einer wirtschaftlichen Notlage bereitgestellt worden sei, erklärte die Leiterin der IWF-Mission in Chile, Ana Corbacho, am Montag. „Um es noch einmal zu betonen: Die Behörden haben nicht die Absicht, die Fazilität in Anspruch zu nehmen.“