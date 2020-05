Marktwirtschaft „Wir brauchen eine liberale Gegenwehr“

Sie sagen, die Bücher richten sich in erster Linie an Kinder im Grundschulalter. Dann müssen Sie erst deren Eltern davon überzeugen, die Bücher zu kaufen.

Die Hauptadressaten sind Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Aber ich habe auch schon von Erwachsenen die Rückmeldung erhalten, dass sie die Bücher mit großem Gewinn lesen. Wo sonst bekommt man durch eine halbstündige Lektüre einen Einblick in die Kernaussagen eines 1000-Seiten-Wälzers wie den von Ayn Rand? Aber klar, der Absatz unserer Bücher lebt davon, dass Erwachsene auf uns aufmerksam werden und die Bücher für ihre Kinder bestellen. Noch sind wir nicht so bekannt wie Pippi Langstrumpf oder die Kleine Hexe, aber wir arbeiten daran. Viele Eltern wollen dem etatistisch-kollektivistischen Zeitgeist, der in vielen Kinderbüchern herrscht, etwas entgegensetzen. Unsere Bücher bieten da so etwas wie eine liberale Gegenwehr.