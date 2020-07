Plus 3,2 Prozent Chinas Wirtschaft springt wieder an – zumindest ein bisschen

Die Wirtschaft in China springt langsam wieder an, weil das Land die Pandemie unter Kontrolle gebracht hat. Im Dezember waren die ersten Fälle des Coronavirus in China entdeckt worden. Das bevölkerungsreichste Land dämmte die Pandemie mit strikten Maßnahmen ein. Es gibt heute kaum noch neue Infektionen, das Leben und die Wirtschaftstätigkeiten normalisieren sich wieder. Der Aufschwung in China wird angetrieben von der heimischen Nachfrage und einem Anstieg bei Industrieproduktion und Dienstleistungen.