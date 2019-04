Arthur Conan Doyle zum Beispiel hat mit Sherlock Holmes und Professor Moriarty die Spieltheorie erfunden (und Niklas Luhmann das weite soziologische Feld der „Beobachtung zweiter Ordnung“ erschlossen). In der Erzählung „Das letzte Problem“ jedenfalls verlässt Sherlock Holmes den Bahnhof London, um sich vor Moriarty nach Dover zu flüchten. Weil aber Holmes bei der Abreise beobachtet, dass Moriarty ihn beobachtet und deshalb fürchtet, Moriarty könne mit einem Schnellzug an ihm vorbei dampfen und ihn in Dover stellen, erwägt Holmes bereits in Canterbury auszusteigen. Aber was, wenn Moriarty erwägt, dass Holmes erwägt, dass Moriarty erwägt, in Canterbury (oder in Dover) auszusteigen... – ein unlösbares, zirkelschlüssiges ad-infinitum-Problem.