Trotz Handelskonflikt: Deutsche weiter in Kauflaune

US-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle für Aluminium und Stahl aus der Europäischen Union durchgesetzt. Er droht auch einen hohen Strafzoll auf Autos aus der EU an, was besonders Deutschland treffen würde. Das Münchner Ifo-Institut senkte auch wegen des Handelskonflikts seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 2,6 auf 1,8 Prozent. Wegen der schwächeren Dynamik der Weltwirtschaft und der zuletzt höheren Inflation nahm die GfK ihre Prognose für das Wachstum des privaten Konsums in diesem Jahr zurück. Er dürfte nur um 1,5 Prozent zulegen, nachdem bislang von 2,0 Prozent ausgegangen wurde.