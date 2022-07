Umfrage: Ukraine-Krieg, Lieferengpässe, Kaufzurückhaltung: Wirtschaft der Eurozone schrumpft offenbar

Am besorgniserregendsten sei die Notlage des Industriesektors. Hier kam es laut Umfrageteilnehmern wegen der schwächer als erwartet ausgefallenen Absatzzahlen zu einer noch nie da gewesenen Zunahme der Bestände an Fertigwaren: "Hier dürfte die Produktion wahrscheinlich zurückgefahren werden müssen, da sich viele Unternehmen an die schwächere Nachfrage anpassen, deren Absacken wiederum dem hohen Preisniveau zugeschrieben werden kann", sagte Williamson.