US-Geldpolitik Die Fed droht den Kampf gegen die Inflation zu verlieren

Armer Jerome Powell. Nun, da sich die Inflation in den USA einem 40-Jahres-Hoch nähert, weiß der Präsident der amerikanischen Notenbank Federal Reserve was er zu tun hat. Powell hat große Bewunderung für Paul Volcker, seinem Amtsvorgänger in den 1980er Jahren, bekundet und ihn als Vorbild bezeichnet. Aber, um das berühmte Bonmot von US-Senator Lloyd Bentsen aus dem Jahr 1988 über seinen Rivalen um das Amt des Vizepräsidenten, Senator Dan Quayle, zu bemühen: Ich kannte Paul Volcker sehr gut, und Powell ist kein Paul Volcker.