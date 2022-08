US-Konjunktur Die Rezession kommt nicht – sie ist schon da

Die Statistik ist unzweideutig: Die jüngsten Zahlen des Bureau of Economic Analysis (BEA) weisen für die US-Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ein negatives reales Wirtschaftswachstum auf. Dies entspricht der gängigen Definition einer Rezession. In den USA muss jedoch die offizielle Bestätigung einer US-Rezession erst noch vom National Bureau of Economic Research (NBER) kommen. Dieses bewertet verschiedene monatliche makroökonomische Indikatoren über längere Zeiträume.