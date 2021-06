Vermögensteuer „Ein Signal, nicht in Deutschland zu investieren“

Gibt eine ökonomisch mildere Form von „mehr Gerechtigkeit“ im Steuersystem und eine weniger problematische Alternative zur Vermögensteuer?

Man sollte die Einkommensteuer so gestalten, dass Einkommen möglichst umfassend besteuert werden und keine Lücken entstehen. Bei der Erbschaftsteuer sollte man ebenfalls eine gleichmäßigere Besteuerung erreichen, dort gibt es problematische Ausnahmen für selbst genutzte Immobilien und Betriebsvermögen. Gleichzeitig sollte man dort allerdings die Steuersätze auf maximal zehn Prozent senken. Letztlich müssen wir sehen, dass in einer offenen Volkswirtschaft wie Deutschland, in der wohlhabende oder gut verdienende Menschen leicht ins Ausland abwandern können, die Umverteilungsspielräume begrenzt sind. Wer Vermögen stärker besteuern will, verursacht den geringsten wirtschaftliche Schaden, wenn er sich auf Grundvermögen beschränkt. Das kann nicht weglaufen. In Frankreich etwa gibt es eine Nettovermögensteuer auf Immobilien. Allerdings stellt sich die Frage, ob die damit verbundene Ungleichbehandlung verschiedener Vermögensarten in Deutschland mit unserer Verfassung vereinbar wäre.



