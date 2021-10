Versorgungsengpässe und Lieferprobleme Unternehmensstimmung in Deutschland und Europa verschlechtert sich

Die Unternehmensstimmung ist in Deutschland und der Eurozone weiter gesunken. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit fiel für die Bundesrepublik im Oktober auf 52,0 Punkte, wie die Marktforscher am Freitag mitteilten. Das ist der niedrigste Wert seit acht Monaten und ein Rückgang von 3,5 Punkten im Vergleich zum Vormonat. In der Industrie markiert der im Oktober erreichte Wert von 51,1 Punkten (September: 54,2) sogar den tiefsten Wert seit 16 Monaten.