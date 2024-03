Vordenker von Hayek „Wir können auf dem Weg zur Knechtschaft noch umkehren“

Derzeit nehmen die politischen Konflikte eher zu.

Die gegenwärtige Polarisierung rührt nicht zuletzt daher, dass der Staat den Menschen immer detaillierter vorschreibt, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Eine Intervention jagt die nächste, auch weil den unbeabsichtigten Nebenwirkungen eines Eingriffs in der Logik dieses Politikansatzes durch neue Eingriffe begegnet wird. So entsteht eine Interventionsspirale, die, wenn sie nicht gestoppt wird, am langen Ende in zentrale Planwirtschaft mündet. So sind im politischen Diskurs bereits Forderungen nach einer Rückkehr zur Kriegswirtschaft zu vernehmen, um den Klimawandel zu stoppen. Wenn derartig abstruse Thesen als Teil des normalen Instrumentenkastens in Talkshows und Salons herumgereicht werden, wird es brenzlig. Wenn dann nicht alle Alarmglocken schrillen, befinden wir uns schon deutlich zu weit auf dem Weg in die Knechtschaft.