Vordenker von Hayek „Wir können auf dem Weg zur Knechtschaft noch umkehren“

WirtschaftsWoche: Professor Kooths, Friedrich August von Hayek hat in seinem 1944 veröffentlichten Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ vor der Ausbreitung des Sozialismus gewarnt. Was war der Hintergrund für Hayeks Warnung?

Stefan Kooths: Hayek hat sein Buch in seiner Wahlheimat England kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Damals zeichnete sich der Sieg der West-Alliierten gegen Nazi-Deutschland bereits ab. Was Hayek beunruhigte, war die Beobachtung, dass sich in Großbritannien trotz der liberalen Geistestradition des Landes zunehmend das sozialistisch-kollektivistische Gedankengut ausbreitete, das in Kontinentaleuropa, vor allem in Deutschland, kultiviert wurde. Hayek erkannte, dass sich der Faschismus und der Sozialismus letztlich aus derselben Quelle speisen: Dem Glauben an den konstruktivistischen Kollektivismus in Ablehnung der abendländischen, liberalen, individualistischen Kultur. Hayek wollte seine Mitbürger davor bewahren, den Weg in den Sozialismus zu gehen, weil er – nicht absichtlich, sondern notwendigerweise – in politischer Unfreiheit endet. Hierzu muss man wissen: Sozialismus war damals politischer Mainstream, er galt als modernes Denken und vielen als zukünftiger Garant für Fortschritt und Wohlstand. Gegen diese unerfüllbare Verheißung trat Hayek damals an und zwar in tiefer Sorge, dass der Westen zwar den Krieg gegen die NS-Barbarei gewinnt, dann aber im Frieden seine Freiheit verliert.