Weltwirtschaft Keine Chance dem Nationalismus!

Auch hier wird mit der Forderung nach mehr Resilienz die Spaltung von Märkten in Kauf genommen: zwischen formalen und informellen Arbeitsmärkten in armen Ländern. Die formalen Märkte werden in diese Sorgfaltspflichten eingebunden, die informellen Märkte entziehen sich ihr. Auf Letzteren könnte sich die Lage der Arbeitskräfte verschlechtern, wenn sie etwa durch den Rückzug internationaler Investoren oder durch die Umstellung der Unternehmen auf kapitalintensivere Produktionsweisen ihre Jobs verlieren und in die Schattenwirtschaft abgedrängt werden. So könnte sich der berühmte Satz der britischen Ökonomin Joan Robinson bewahrheiten: „Nur Eines ist schlimmer als ausgebeutet zu werden: nicht ausgebeutet zu werden.”