Aus Sicht der Eigentümer also insgesamt weiterhin kein wirklicher Grund zur Sorge. Anders stellt sich natürlich die Lage aus Sicht der Mieter dar. Die zum Teil berechtigte Diskussion um bezahlbaren Wohnraum für eine immer breitere Schicht der Bevölkerung nimmt an Dynamik zu. Natürlich könnte man fordern, wer sich eine Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten kann, soll in eine andere Gegend ziehen. Jedoch löst dies den sozialen Sprengstoff nicht auf. Es ist vielmehr eine Diskussion notwendig, ob durch die strenge Regulierung im Mietrecht, dass Engagement von privaten Investoren nicht mehr lukrativ geworden ist. Wenn man das Mietrecht nicht ändern möchte, wird der Staat wohl hier für zusätzliches Angebot sorgen müssen. Wenn dies nicht geschieht, wird sich die Lage für Wohnungssuchende auch in Zukunft nicht verbessern.