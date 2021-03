Rückversicherer: Swiss Re zieht sich aus Geschäft mit Kohlekraftwerken zurück

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re will künftig keine Kohlekraftwerke und -bergwerke mehr versichern. „Die Gruppe steigt vollständig aus thermischer Kohle aus“, erklärte der Konzern aus Zürich am Dienstag bei der Bekanntgabe neuer Klimaziele. Die Richtlinien für Verträge mit Kraftwerksbetreibern würden ab 2023 verschärft und dann schrittweise gesenkt. Dadurch würden die Deckungsverpflichtungen von Swiss Re in den OECD-Staaten bis 2030 und den übrigen Ländern bis 2040 vollständig auslaufen.